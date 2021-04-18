«Гнать Змею!»: судей шоу «Маска» обвинили в сексизме

https://static.news.ru/photo/6ee1cdae-a0af-11eb-aae5-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Телешоу «Маска» на НТВ за несколько недель стало одним из самых популярных в стране. Чем ближе к финалу, тем больше накаляются страсти: как на съёмочной площадке, так и в соцсетях при обсуждении итогов каждого выпуска.

Самым эмоциональным на сегодняшний день смело можно назвать выпуск 18 апреля, в котором попрощались с Носорогом. В костюме оказался очаровавший публику солист «Иванушек» Кирилл Туриченко. Он буквально поразил зрителей и «заставил вместе с собой плакать пол-России».

В соцсетях тысячи людей написали слова поддержки молодому человеку, назвав его «светлым, искренним и ранимым» артистом.

Возмутила пользователей предвзятость судей шоу, которые, по мнению зрителей, не выгнали Змею только потому, что это единственный оставшийся женский персонаж.

Вот я не понимаю, змея — одна девушка на проекте осталась, и из-за этого надо снимать маску с Носорога? Блин, не единого слова не понял из песни Змеи, больше «крика» было, и из-за за этого её в номинацию не отправили, — написал Константин Сидоров на YouTube-канале шоу.

«Даёшь мужской финал!!! Гнать змею!», «У него (Носорога) есть харизма! Надо было змею, а потом уже зайца», «ЗвЯзда в шоке: Змея и Заяц прошли дальше, а Носорог снял маску! Это ***, товарищи!», вторили ему комментаторы.

Многие обвинили жюри в сексизме по отношению к Носорогу, ведь, если бы Змея не была «женщиной», то Носорога, возможно оставили бы.

Ранее NEWS.ru писал, что зрители припомнили Азизе, которая скрывалась в костюме Пингвина, истерику на сцене из-за того, что её решили выгнать. Пользователи призвали её учиться у Кирилла Туриченко.