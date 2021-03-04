Глызин рассказал о шумных вечеринках в номере Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/5fc66110-7d03-11eb-95fb-96000091f725_660.jpg Алексей Глызин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

67-летний певец Алексей Глызин вспомнил про времена своей молодости и рассказал журналистам, как весело проводил время в компании Пугачёвой. Он назвал время работы с Примадонной одним из самых ярких этапов своей жизни.

Глызина с Пугачёвой свёл друг, работавший у звезды гитаристом. Тогда Примадонна искала музыкантов с хорошими инструментами, а у певца как раз была гитара Gibson Les Paul.

Это была очень редкая возможность играть на профессиональных инструментах, и я пришёл. Алла на всё это посмотрела, послушала и говорит: «Ладно, годится». И я начал работать в её коллективе, — рассказал музыкант журналистам телеканала RTVI.

Он признался, что у певицы был очень дружный коллектив и она вела себя демократично. Музыканты нередко устраивали шумные вечеринки.

Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу — она в тот период времени была очень демократичной: когда надо было быть жёсткой, была жёсткой, но мы всегда оставались вместе. Мы жили, как одна большая дружная семья, — вспомнил Глызин.

Он покинул коллектив Примадонны, когда его пригласили в «Весёлые ребята». Алла Борисовна отреагировала без скандала, обняла артиста и благословила на работу в другой группе.

Как писал NEWS.ru, журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой во время дня рождения модельера Вячеслава Зайцева. Он заявил, что артистка похожа на героиню «Красной шапочки». Певица ничего не ответила, но её выражение лица говорило само за себя. Супруг артистки Максим Галкин также посчитал комплимент неуместным, но оставил его без внимания.