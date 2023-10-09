Глюкоза выбралась из Израиля

Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press

Певица Глюкоза

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова) сообщила в Telegram-канале, что ей удалось вылететь с семьей из Израиля. Она опубликовала фото из самолета и отметила, что регистрация в аэропорту проходила долго.

Мы взлетаем. Регистрация была небыстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь, — написала певица.

Накануне стало известно, что Глюкоза застряла в бомбоубежище в Израиле вместе с супругом Александром Чистяковым и двумя детьми. По словам исполнительницы, она вместе с семьей поехала на концерт американского музыканта Бруно Марса в Тель-Авив, позднее в Израиле вспыхнули боевые действия.

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что он и его супруга, певица Алла Пугачева, не собираются уезжать из Израиля. Артист отметил, что готов защищать страну с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что горд быть частью израильского народа, который он считает сплоченным и патриотичным. Подписчиков, которые пишут гадости в комментариях к его постам, Галкин считает злыми и малоразвитыми людьми.

До этого телеведущая Ксения Собчак назвала Израиль своей второй родиной, а происходящие там события — варварством. По ее мнению, в вооруженном конфликте победит не тот, кто прав, а сильнейший. Собчак также отметила, что в скором времени США «придется забыть об Украине». Телеведущая также назвала мерзостью и цинизмом гибель людей во имя «большой игры» политиков, отметив, что этот конфликт не был выгоден США.