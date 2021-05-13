Глюкоза в бикини удивила поклонников своей фигурой

Снимки за 16 часов набрали 105 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. Аудитория похвалила Глюкозу за подтянутую фигуру и занятия спортом.
Вот она, зима в изнурительных тренировках!!! Умничка!!! Красавица наша, обожаем!!!!
Очаровательная девушка.
Самая прекрасная и соблазнительная.
Накануне четыре видеопроекта «Кошмары музыкантов» опубликовали на YouTube. В короткометражках в жанре хоррор снялись Иван Дорн, Глюкоза, Хаски и Моргенштерн. Ужастики доступны на «Последнем канале». Режиссёр Илья Найшуллер («Никто») снял слэшер, в котором рассказывается о страхе потери творческой идентичности под названием Boy Is Dead. Одну из ролей продюсера гёрлз-бэнда исполнила певица Наталья Ионова. В качестве саундтрека звучит песня группы Найшуллера Biting Elbows.
Ранее сообщалось, что российский юморист Гарик Харламов на своей странице в социальной сети Instagram опубликовал куплет песни, посвящённый рэперу Джигану. По сюжету музыкант размышляет над невероятными способностями животных и жалеет, что не обладает ими.