https://static.news.ru/photo/7ee97f3a-db17-11e9-8301-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ионова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова) поздравила в Instagram молодожёнов Фёдора Бондарчука и Паулину Андрееву, разместив совместное фото со свадебного торжества. Среди прочего, певица призналась, почему плакала на звёздной свадьбе.

Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюблённых и безумных можно только так! — написала Глюкоза.

Союз Бондарчука и Андреевой, по мнению певицы, «соткан из любви, искренности, взаимного уважения и трепетного отношения». Глюкоза подписала поздравление как «ваши Саша и Глю», передав таким образом привет от своего супруга бизнесмена Александра Чистякова.

Ранее News.ru привёл оценку экспертов стоимости свадебного платья Паулины Андреевой. Минимальная цена наряда от Maison Bohemique составляет 300 тысяч рублей, при этом, скорее всего, Андреева выбрала платье не низшей ценовой категории.