«Глупость в головах»: кинорежиссер сравнил Хаматову с Лебединским Режиссер Забугорский: Лебединского и Хаматову объединяет хитрость и глупость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Российскую актрису Чулпан Хаматову и певца Алексея Лебединского объединяют хитрость, глупость и недалекость, рассказал NEWS.ru телевизионный и кинорежиссер Олег Забугорский. По его словам, они могут быть хорошими артистами, однако личность таких людей оставляет желать лучшего.

Лебединский расчетливый, хитрый, недалекий и глупый. Такая же Хаматова. Глупость полнейшая в головах. Быть хорошим артистом в кадре — это одно. Но вне съемочной площадки или сцены некоторым из исполнителей лучше вообще не открывать рот, — отметил режиссер.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции (ФПБК) Виталий Бородин выразил желание лишить Хаматову звания народной артистки России. Соответствующее обращение он направил в Министерство культуры России. В заявлении ФПБК подчеркивается необходимость обратить внимание на деятельность Хаматовой, которую характеризуют как русофобскую. Актриса подписала обращение против специальной военной операции к президенту России Владимиру Путину в феврале 2022 года, после чего переехала в Латвию.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказала мнение, что Чулпан Хаматова дискредитирует своими высказываниями звание народной артистки РФ. По мнению правозащитницы, почетных статусов также надо лишить участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой вследствие их порочащего поведения и публикации соответствующих кадров в интернете.