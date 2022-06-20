«Глупость и предвзятость»: Сафронов о раскритиковавших Россию знаменитостях Никас Сафронов осудил раскритиковавших Россию знаменитостей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Отечественные знаменитости, которые покинули Россию и позволили себе нелестные высказывания в адрес страны, предположительно, хотят кому-то угодить, заявил художник Никас Сафронов. Он назвал подобные слова «глупостью, неправдой и предвзятостью», передают «Народные Новости».

Это неправда, глупость и предвзятость. Наверно, они хотят кому-то угодить. Это неправильно, нельзя пресмыкаться и уничижаться. Это ущербный и провальный подход. Зачем говорить глупости о других, — возмутился Сафронов.

По его мнению, Россия — великая страна, которая не нуждается в мнении критикующих ее звезд. Сафронов выразил убежденность в том, что страна «была и будет» существовать независимо от высказываний в ее адрес. Художник назвал подобные обвинения «временным всплеском» и предположил, что звезды будут сожалеть о своих словах в ближайшем будущем.

Нельзя ругать свою мать, потому что она тебя родила и дала жизнь. Нельзя ругать свою страну, которая дала тебе образование, вырастила тебя, дала любовь и преданность, — резюмировал Сафронов.

Ранее пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова заявил, что с помощью санкций Запад уничтожает не только русскую культуру, но и все мировое искусство, так как формирование культуры в России тесно связано с культурными событиями в Европе и историей развития человечества в целом.