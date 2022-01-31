«Глубоко скорблю»: Стеклов прокомментировал смерть Мережко

Народный артист России, актёр Владимир Стеклов назвал умершего режиссёра Виктора Мережко «большим профессионалом» в кино и театре. Он назвал постановку «Пролетарская мельница счастья» хитом и подчеркнул, что глубоко скорбит, пишет «Радио 1».

Он был большим профессионалом в кинематографе и в театре. Потому что первые его пьесы шли сначала именно в московских театрах. Его «Пролетарская мельница счастья» была просто хитом того времени. Я глубоко скорблю. Витя был прекраснейшим человеком, — рассказал Стеклов.

Виктор Мережко скончался 30 января. Он заболел коронавирусом в декабре, но остался дома. Когда 10 января сын отвёз сценариста в клинику, лёгкие были поражены на 90% и на 95%. Его сразу положили в реанимацию, затем прооперировали, и Мережко даже стало лучше, но спустя неделю он ушёл из жизни.

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко рассказала о редком сценарном таланте Виктора Мережко. Он был мастером создания диалогов, и из его сценариев нельзя было выбросить ни слова, отметила актриса. По словам Купченко, она больше не знает оставшихся мастеров такого уровня.