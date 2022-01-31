«Глубоко скорблю»: Стеклов прокомментировал смерть Мережко
Актёр Стеклов назвал режиссёра Мережко «большим профессионалом»
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
17:29, 31 января 2022
Виктор МережкоФото: Lev Ilyin/Global Look Press
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Народный артист России, актёр Владимир Стеклов назвал умершего режиссёра Виктора Мережко «большим профессионалом» в кино и театре. Он назвал постановку «Пролетарская мельница счастья» хитом и подчеркнул, что глубоко скорбит, пишет «Радио 1».
Он был большим профессионалом в кинематографе и в театре. Потому что первые его пьесы шли сначала именно в московских театрах. Его «Пролетарская мельница счастья» была просто хитом того времени. Я глубоко скорблю. Витя был прекраснейшим человеком, — рассказал Стеклов.
Виктор Мережко скончался 30 января. Он заболел коронавирусом в декабре, но остался дома. Когда 10 января сын отвёз сценариста в клинику, лёгкие были поражены на 90% и на 95%. Его сразу положили в реанимацию, затем прооперировали, и Мережко даже стало лучше, но спустя неделю он ушёл из жизни.
Народная артистка РСФСР Ирина Купченко рассказала о редком сценарном таланте Виктора Мережко. Он был мастером создания диалогов, и из его сценариев нельзя было выбросить ни слова, отметила актриса. По словам Купченко, она больше не знает оставшихся мастеров такого уровня.
На московском кинофестивале, 1989 год. Кинодраматург Виктор Мережко берёт интервью у кинорежиссёра Элема Климова
ИТАР-ТАСС/Архив
Вечер патриархии в Центральном доме кино. 16 января 1992 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и ведущий вечера кинодраматург Виктор Мережко во время выступления
Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС
Кинодраматург Виктор Мережко, 1987 год
Александра Конькова /Фотохроника ТАСС
Премия «Ника». 24 апреля 1998 г. Кинодраматург Виктор Мережко встречает участников и гостей
Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Церемония вручения премии в области непрофессиональной архитектуры «Золотой Мастерок», 2004 год. Режиссёр Борис Грачевский и драматург Виктор Мережко (слева направо)
Марат Абулхатин/ТАСС
Виктор Мережко и Олег Янковский
Viktor Chernov/Global Look Press
Президент России Владимир Путин и режиссёр Виктор Мережко, награждённый почётным званием «Народный артист РФ», 2014 год
Илья Питалев/ТАСС
Василий Лановой, Виктор Мережко, Александр Панкратов-Чёрный, Борис Щербаков, 2021 год
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В результате автокатастрофы художник Никас Сафронов попал в Боткинскую больницу, 2002 год. На снимке: Никас Сафронов, племянник из Ульяновска Игорь Сафронов, гендиректор телеканала «М1» Сергей Москвин и кинодраматург Виктор Мережко
Соколова Светлана/ТАСС
Виктор Мережко сын Иван Мережко
Lev Ilyin/Global Look Press
Сценарист, режиссёр Виктор Мережко перед началом церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля