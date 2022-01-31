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«Глубоко скорблю»: Стеклов прокомментировал смерть Мережко

Актёр Стеклов назвал режиссёра Мережко «большим профессионалом»
17:29, 31 января 2022
«Глубоко скорблю»: Стеклов прокомментировал смерть Мережко Виктор Мережко Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
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Народный артист России, актёр Владимир Стеклов назвал умершего режиссёра Виктора Мережко «большим профессионалом» в кино и театре. Он назвал постановку «Пролетарская мельница счастья» хитом и подчеркнул, что глубоко скорбит, пишет «Радио 1».

Он был большим профессионалом в кинематографе и в театре. Потому что первые его пьесы шли сначала именно в московских театрах. Его «Пролетарская мельница счастья» была просто хитом того времени. Я глубоко скорблю. Витя был прекраснейшим человеком, — рассказал Стеклов.

Виктор Мережко скончался 30 января. Он заболел коронавирусом в декабре, но остался дома. Когда 10 января сын отвёз сценариста в клинику, лёгкие были поражены на 90% и на 95%. Его сразу положили в реанимацию, затем прооперировали, и Мережко даже стало лучше, но спустя неделю он ушёл из жизни.

Народная артистка РСФСР Ирина Купченко рассказала о редком сценарном таланте Виктора Мережко. Он был мастером создания диалогов, и из его сценариев нельзя было выбросить ни слова, отметила актриса. По словам Купченко, она больше не знает оставшихся мастеров такого уровня.

На московском кинофестивале, 1989 год. Кинодраматург Виктор Мережко берёт интервью у кинорежиссёра Элема Климова

ИТАР-ТАСС/Архив

Вечер патриархии в Центральном доме кино. 16 января 1992 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II и ведущий вечера кинодраматург Виктор Мережко во время выступления

Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС

Кинодраматург Виктор Мережко, 1987 год

Александра Конькова /Фотохроника ТАСС

Премия «Ника». 24 апреля 1998 г. Кинодраматург Виктор Мережко встречает участников и гостей

Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС

Церемония вручения премии в области непрофессиональной архитектуры «Золотой Мастерок», 2004 год. Режиссёр Борис Грачевский и драматург Виктор Мережко (слева направо)

Марат Абулхатин/ТАСС

Виктор Мережко и Олег Янковский

Viktor Chernov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и режиссёр Виктор Мережко, награждённый почётным званием «Народный артист РФ», 2014 год

Илья Питалев/ТАСС

Василий Лановой, Виктор Мережко, Александр Панкратов-Чёрный, Борис Щербаков, 2021 год

Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В результате автокатастрофы художник Никас Сафронов попал в Боткинскую больницу, 2002 год. На снимке: Никас Сафронов, племянник из Ульяновска Игорь Сафронов, гендиректор телеканала «М1» Сергей Москвин и кинодраматург Виктор Мережко

Соколова Светлана/ТАСС

Виктор Мережко сын Иван Мережко

Lev Ilyin/Global Look Press

Сценарист, режиссёр Виктор Мережко перед началом церемонии открытия 40-го Московского международного кинофестиваля

Сергей Булкин/NEWS.ru

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