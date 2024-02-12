«Глубоко деревенский человек»: Бабкина рассказала о «кайфе» от киносъемок Бабкина назвала кайфом участие в съемках сериала «Многодетство»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Российская певица и актриса Надежда Бабкина заявила, что ей было приятно поучаствовать в съемках сериала «Многодетство», передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции, посвященной проведению «Всероссийского проекта „В Россию верим“», народная артистка РФ рассказала, что во время съемочного процесса ей удалось окунуться в деревенскую жизнь

Шикарные впечатления. Как будто я сама окунулась в свою деревенскую жизнь, потому что я глубоко деревенский человек. И мне это было в кайф, я была в своей лодке, я была в совершенно своей атмосфере, — отметила Бабкина.

Также артистка рассказала, что на съемочной площадке у нее не возникло никаких трудностей. Она добавила, что на протяжении многих лет выступает на сцене и работает на телевидении, поэтому ей легко далась эта работа.

Я 55 лет все-таки на сцене, на телевидении много работаю, поэтому для меня никаких трудностей не было, — подчеркнула певица.

Ранее Бабкина заявила, что не получала приглашения на резонансную «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Она пояснила, что не пошла бы на подобное мероприятие в любом случае, и посоветовала людям думать, куда и зачем идти.