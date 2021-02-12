«Глистов не читаю»: Собчак отреагировала на слова Миро о её браке

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В Сети разгорается скандал между светскими львицами Ксенией Собчак и Леной Миро. Популярный блогер заявила, что скоро режиссёр Константин Богомолов бросит свою жену-телеведущую.

Такой вывод она сделала после интервью бывшей жены Богомолова актрисы Дарьи Мороз. Она рассказала, что её главной задачей было — позиционировать его в обществе определенным образом, а потом режиссёр стал известным и брак распался.

С помощью Ксюшеньки Богомолов вошел в полусветскую Москву и прочно там обосновался. Квартирку получил. Благодаря Ксюшеньке и театрик дали. Дальше нужно женщину посерьёзней — ту, которая не скакала по «Серебряной калоше» странной, громоздкой конструкцией, — написала Елена Миро.

Блогер считает, что «мастер не может быть рядом с женщиной в костюме лошади», поэтому теперь Богомолов будет искать жену-чиновницу.

В ответ на это телеведущая кратко ответила Миро, что она «в глистах не разбирается, и чем они какают — не читает», сообщает «НьюИнформ».

Ранее Лена Миро резко отозвалась об актрисе Агате Муцениеце, которая недавно в шутку поделилась с широкой публикой подробностями об интимной жизни со своим бывшим мужем Павлом Прилучным. Неожиданное заявление актриса сделала в эфире YouTube-шоу МамBook, на котором обсуждались проблемы сексуальной жизни после родов. Муцеиеце отпустила язвительную шутку относительно размеров мужских «достоинств», добавив, что это «не в обиду моему бывшему», писал NEWS.ru.