Глаза Юлии Барановской «полезли на лоб» во время дня рождения

https://static.news.ru/photo/93b187ac-a64e-11ea-9697-fa163e074e61_660.jpg Юлия Барановская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российской телеведущей Юлии Барановской 3 июня исполнилось 35 лет. День рождения она провела на съёмках передачи «Модный приговор».

По словам звезды, внимания, которое оказали ей друзья, хватит до следующего праздника. Позже знаменитость опубликовала видео, на котором загадывает желание и задувает свечи на торте.

Что я загадала, помню, но почему с таким лицом, не знаю <...>. Свечей было много, но я справилась, аж глаза на лоб полезли, — написала Барановская на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

По словам Барановской, она еле-еле успевает отвечать на поздравления в Интернете. Сообщений слишком много. Чтобы их прочитать, потребуется целый день, считает журналистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Барановская после расставания со своим гражданским мужем, футболистом Андреем Аршавиным, смогла построить карьеру на телевидении. Она стала соведущей программ «Мужское / Женское» и «Модный приговор» на Первом канале. Барановская при этом держит в секрете свои доходы.