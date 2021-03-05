«Глаза Путина, нос Урганта»: Лолита описала идеального мужчину

https://static.news.ru/photo/2a1b657e-40db-11eb-8439-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Лолита Милявская обрисовала в общих чертах портрет идеального мужчины: у него должен быть нос, как у телеведущего Ивана Урганта, а глаза, как у президента России Владимира Путина.

При этом взгляд главы государства она назвала «колким и с прищуром», поэтому призналась, что побаивается его.

От такого [взгляда] сразу раздеваешься, — пошутила она на передаче «Вечерний Ургант».

Причём телеведущий с ней согласился по поводу грозности взгляда президента. Он назвал его «страшным, но честным».

На шоу Лолита ещё раз подтвердила, что вышла замуж. Имя своего избранника она не сообщила. Впрочем, она сделала это раньше: «у меня роман с Романом», говорила она прессе.

Звезда призналась, что они официально не регистрировались в ЗАГСе, но родственникам представились мужем и женой, писал NEWS.ru. «У каждого члена нашей семьи уже есть по коробочке с кольцами, оставшимися от предыдущих свадеб. Мы решили не тратиться, а просто подарили друг другу смешные амулеты и объявили родственникам за обедом, что теперь нас можно называть мужем и женой», — говорила она.