«Глаз оторвать не мог»: Клюквин раскрыл историю знакомства с молодой женой

https://static.news.ru/photo/7ff3dc90-a67c-11eb-a8b5-96000091f725_660.jpg Александр Клюквин Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Актёр Александр Клюквин стал новым героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на «России 1». Артист рассказал журналисту о своей личной жизни и раскрыл историю знакомства с молодой женой. Сейчас звезда театра и кино в третьем браке. Супруги вместе уже 11 лет. Жена Тамара младше мужа на 30 лет. Мужчина признался, что «глаз оторвать не мог» от будущей избранницы.

Я увидел её (Тамару. — NEWS.ru) и уже глаз оторвать не мог. Начал ухаживать. Мне приятно было с ней находиться. Смотреть на неё и с ней разговаривать. Она однажды пришла в наш театр. Работала у нас в режиссёрском управлении. Мне тогда было уже 53 года. Вместе мы уже 11 лет. Это любовь другого качества, — рассказал Клюквин.

По словам Тамары, их отношения начались на теплоходе: пространство замкнутое, так что скрыться от внимания Клюквина ей, 23-летней девушке, было невозможно. Женщина добавила, что волновалась из-за реакции своих родителей на возрастного жениха, но со временем всё успокоилось. В 2014-м году у супругов родилась дочь.

Ранее сообщалось, что известный российский рэп-исполнитель Тимати заявил, что он не псих, чтобы забирать котов у своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой. Кроме того, девушке и их общему сыну также останется квартира в центре столицы. Об этом стало известно во время свидания музыканта на шоу «Холостяк». Животных они приобрели, когда ещё жили вместе. По словам исполнителя, их маленький сын Ратмир в восторге от котов и хорошо с ними ладит.