Главным героем американского «Холостяка» впервые стал чернокожий мужчина

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Мэтт Джеймс станет первым чернокожим, который выступит главным героем американской версии реалити-шоу «Холостяк». Он примет участие в 25-м сезоне проекта.

Изначально 28-летнего Джеймса рассматривали на роль претендента в шоу «Холостячка», где мужчины борются за то, чтобы их выбрала женщина, сообщает The Hollywood Reporter. Производство этого проекта пришлось заморозить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Мы знаем, что несём ответственность за то, чтобы истории любви, которые мы видим на экране, отражали мир, в котором мы живём, и мы гордо служим нашей аудитории, — заявила президент компании ABC Entertainment Кэри Бёрк.

Как писал NEWS.ru, участник шоу «Остров героев» на ТНТ, предприниматель, блогер Сергей Косенко выразил желание стать новым главным героем шоу «Холостяк». По его словам, идеалом семейной пары для него является чета Бэкхем.