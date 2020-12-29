Глава ТНТ рассказал, почему на самом деле закрылся «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/cb9d319a-4a1b-11eb-ad24-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dom2

Глава «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров объяснил, почему отказался снимать дальше «Дом-2». По его словам, проект просто перестал быть рентабельным и руководство телеканала попросту решило его закрыть.

О решении руководства телеканала насчёт закрытия главной телестройки страны Жаров рассказал в эфире « России 24 ». По его словам, проект стал «сдавать» в последние годы, теряя аудиторию.

Безусловно, предельно популярный в начале, да и в середине, на пике своего развития, проект стал серьёзно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть проект достаточно дорогой, и он начал приносить телеканалу убытки, — сказал глава холдинга.

Жаров добавил, что со стороны руководства предпринимались попытки реформировать телепроект, но они оказались не очень успешными. Решение о закрытии главной телестройки страны принималось именно руководством телеканала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Дом-2» нужно показывать ежедневно, иначе в нём не будет смысла, заявил экс-участник телестройки Рустам Солнцев. При этом шоумен подчеркнул, что ни у одного из каналов нет денег на содержание «Дома-2».