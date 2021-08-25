Глава СК потребовал доклад о расследовании по делу избитого сына Пьехи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела семилетнего сына музыканта Стаса Пьехи, избитого его соседкой по даче, Ириной Безбородовой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведённых следственных действиях по делу об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью семилетнего ребёнка в Выборгском районе Ленинградской области, — говорится в заявлении.

Незадолго до этого соседка Стаса Пьехи по даче разозлилась на семилетнего Петю за проткнутый карандашом надувной бассейн и нанесла мальчику лёгкие телесные повреждения. Ребёнок пролежал в больнице несколько дней, а после выписки занимался с психотерапевтом из-за пережитой эмоциональной травмы. Недавно в Сети появилось видео, якобы оправдывающее Безбородову, однако адвокат певца Сергей Жорин уверен, что доказательства косвенные, в то время как мать ребёнка и вовсе считает их сфальсифицированными.

Ранее Ирина Безбородова публично извинилась перед Пьехой за случившийся инцидент, при этом добавив, что не била его сына.

