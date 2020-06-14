Глафира Тарханова впервые рассказала, как переживала беременность

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Конфликт между рэпером Тимати и ведущей Ксенией Собчак из-за клипа «Хавчик», в котором снялся музыкант, а также шутки светской львицы об изнасиловании певца Стаса Костюшкина в детстве набирает обороты. Музыкант перешёл к прямым оскорблениям.

Ранее исполнители Тимати и Джиган и блогер Даня Милохин выпустили видео на песню «Офигенный хавчик», в котором высмеяли не только жизненную ситуацию Джигана, но и весь российский шоу-бизнес. В частности,...