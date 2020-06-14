Глафира Тарханова впервые рассказала, как переживала беременность

Российская актриса Глафира Тарханова поделилась со своими подписчиками подробностями о том, как переживала беременность.
Я четыре раза испытывала токсикоз во время беременности, каждый раз примерно по три месяца, суммарно — один год жизни. <...> Особенно раздражали запахи, они были повсюду, я ощущала их раз в пять сильнее, чем обычно: курильщики на улице, чужой парфюм, средства гигиены, —
призналасьактриса на своей странице в Instagram.
Глафира Тарханова добавила, что, несмотря на слабость и раздражительность, она продолжала активно работать.
Постоянное чувство дискомфорта, о котором я не могла рассказать коллегам и окружающим. <...> Я продолжала сниматься в кино и репетировать в театре. Коллег просила потерпеть меня и обещала, что чуть позже всё объясню. <...> Я испытывала тревогу в связи с тем, что не могу поделиться своим состоянием с коллегами и окружающими, — поделилась актриса.
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Глафира Тарханова в браке с актёром Алексеем Фадеевым. У супругов четверо детей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.
Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Тина Канделаки призналась, что после двух беременностей у неё страшно выпадали волосы. Телеведущая обратилась к трихологу, который шаг за шагом восстанавливал её волосы.
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