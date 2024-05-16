Гипнотизера Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах The Guardian: 16 женщин обвинили иллюзиониста Копперфильда в домогательствах

Фото: Christina Horsten/dpa/Global Look Press

Дэвид Копперфильд

67-летнего американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает The Guardian. По данным газеты, обвинения против гипнотизера выдвинули 16 женщин.

По их словам, это происходило период с 1980-х по 2014 год. Большинство предполагаемых жертв на момент инцидентов были несовершеннолетними. Одна из них, Бритни Льюис, говорила о насилии со стороны Копперфильда еще в 2018 году. Женщина сообщила, что работала моделью в 1988 году, когда ей было 17 лет. По словам Льюис, иллюзионист накачал ее наркотиками и изнасиловал. Другая женщина рассказала о схожих инцидентах, произошедших с ней и ее подругой.

Часть выдвинувших обвинений женщин заявили, что во время выступлений Копперфильд мог вести себя непристойно на глазах у родителей несовершеннолетних жертв. Одна из зрительниц после шоу обратилась в полицию, но там не приняли ее заявление всерьез.

По данным The Guardian, большей части предполагаемых жертв иллюзионист обещал продвижение в карьере. Защита Копперфильда называет обвинения ложными. Адвокаты фокусника заявили, что тот далек от мира наркотиков и «никогда и ни с кем не вел себя ненадлежащим образом, тем более с несовершеннолетними».

Ранее бывшая помощница президента США Джо Байдена и экс-сотрудница сената США Тара Рид дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказала, что была вынуждена переехать в Москву из-за угроз в свой адрес. Она утверждает, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны американского лидера.