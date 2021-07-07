«Гимн безвкусицы»: россияне раскритиковали образ Лены Лениной в Каннах

Известная в России и Франции писательница и модель Лена Ленина шокировала гостей Каннского кинофестиваля. Под постом знаменитости в Instagram россияне раскритиковали её экстравагантный образ.

На красной ковровой дорожке возобновлённого 6 июля после двухлетнего коронавирусного перерыва мероприятия Ленина предстала в серебристом блестящем платье и в золотых украшениях. На голове уроженки новосибирского Академгородка создали сложную фантазийную конструкцию золотого цвета.

«Гимн безвкусицы», «Ужасно, и жаль, что это наши», «Неудачный образ... Взрыв попкорна на голове», «Неужели это красиво?», «На маскарад», «Честно говоря, Леночка, я не поняла образ, хотя очень ярко и неповторимо», — написали подписчики.

Были и те, кто поддержали Ленину, отметив, что «чем выше причесон, тем дальше вас видней». Также некоторые поклонники назвали образ смелым и шикарным.

Сама Ленина подчеркнула, что на церемонию открытия фестиваля из соображений патриотизма всегда надевает наряды и украшения российских дизайнеров. По её словам, она намеревалась продемонстрировать западной публике, которая «привыкла к ужасным конвейерным и немного пустоватым изделиям», настоящую роскошь.

Лена Ленина — провинциальная девушка, которая сумела пробиться на вершину славы. Она известна как писательница: за свою карьеру Ленина выпустила уже более двадцати книг. Кроме того, звезда владеет маникюрным салоном и пробуется в актёрской профессии.

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