Генпрокуратуру попросили наказать Руслана Белого за мат

https://static.news.ru/photo/2bbdb56c-6cd7-11eb-ace8-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/ruslan_belyy_/

Руслан Белый может стать фигурантом дела за мат в публичных выступлениях по жалобе пенсионера из Сорочинска. Сергей Бабинец возмущён тем, как юморист относится к русскому языку, и считает мат со сцены и в эфире личным оскорблением.

Поводом стал ролик артиста «Почему я отрастил усы». В нём комик рассуждает на самые актуальные темы, такие как протесты в стране, арест Навального. Также Белый прошёлся по похоронам близкого друга Александра Шаляпина.

В ролике было такое количество мата и противоречивых шуток, что пенсионер был шокирован выступлением популярного артиста. Бабинец, как обычно, просматривал новости в Интернете и наткнулся на ролик Белого.

Ну и включил — услышал, что речь идёт о каких-то похоронах. Я думал, что о похоронах Ланового, ну а потом как понеслось... Мат-перемат... Ужас тихий! Я решил, что кто-то должен проявить инициативу и остановить этого матерщинника, — уверен пожилой человек.

Мат в монологах стендапера, по мнению пенсионера, является оскорблением не только русского языка, но и каждого, кто этот язык уважает.

Я прошу привлечь к административной ответственности его и канал ТНТ. Есть соответствующие виды административных правонарушений, которые, на мой взгляд, они нарушили. И в том числе прошу привлечь его к ответственности за оскорбление меня лично как носителя русского языка, — рассказал Бабинец в эфире телеканала «360».

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