Геннадий Хазанов рассказал о своих отношениях с алкоголем

https://static.news.ru/photo/cb7b6bd6-b2ef-11eb-91f5-96000091f725_660.jpg Геннадий Хазанов Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский актёр и юморист Геннадий Хазанов рассказал о своих отношениях с алкогольными напитками в передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Он напомнил, что в юности трудился слесарем на заводе. Работники нередко выпивали после смен и предлагали составить им компанию, однако артист не соглашался.

У меня были все возможности стать алкоголиком. Как-то проскочил через это. И самое главное, я не испытываю удовольствия от употребления спиртного, — отметил Хазанов.

Актёр гордится успешной карьерой и крепкой семьёй — супругой Златой Эльбаум и дочерью Алисой, которая подарила родителям двух внучек. Единственное, чем недоволен Хазанов, это плохие отношения с братьями по отцу, которого он никогда не видел. Так, один из братьев предложил встретиться, и артист пригласил его к себе на спектакль. Чуть позже он прочитал интервью брата, в котором тот заявил, что мать актёра разбила их семью и увела отца.

Я отменил встречу. Тогда он стал мне звонить... Жаловался, мол, на него наседают журналисты, надо обязательно увидеться. Мне очень было неприятно! — поделился юморист.

Ранее Хазанов высказался о талантах резидентов Comedy Club. Артист признался, что не очень-то следит за разговорными жанрами на телевидении, но знает, что в шоу есть талантливые люди.