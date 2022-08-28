«Гений сегодня был с нами»: Литвинова польстила Гребенщикову из-за песен Литвинова назвала Гребенщикова новым гением отечественной эстрады

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Борис Гребенщиков

Рената Литвинова расхвалила новый альбом Бориса Гребенщикова, назвав музыканта гением. Свою похвалу актриса опубликовала в Telegram.

Слушали сегодня с Борисом Борисовичем Гребенщиковым его новый альбом. Он еще не вышел, но вот-вот — гений сегодня был с нами. Хочется еще и еще раз переслушать — один на один, — написала впечатленная артистка.

И Гребенщиков, и Литвинова сейчас живут за границей. Музыкант давно обосновался в Англии, где у него есть собственная студия. Литвинова поселилась в Париже, где вместе с ней находится и ее подружка Земфира.

Борис Гребенщиков в отличие от актрисы выступает с резкой критикой в адрес российских властей и соотечественников. При этом он наряду с осевшим в Израиле Макаревичем совершенно искренне считает себя столпом русской культуры. Музыкант даже собирался приехать в Россию с концертами, но ему на родине было отказано.

Ранее сеть кинотеатров «Каро» отменила спецпоказ и прокат фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Спецпоказ фильма был запланирован на 22 августа, а прокат должен был начаться с 25 августа.