Гендиректор «Пятницы!» опроверг новости о переходе «Дома-2» на телеканал

https://static.news.ru/photo/db745118-4398-11eb-b7cf-fa163e074e61_660.jpg Николай Картозия Фото: kartozz/instagram.com

Генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия прокомментировал новости о переходе реалити-шоу «Дом-2» на его канал.

«Дом-2» не переносят на «Пятницу!». Упаси господь, — цитирует Teleprogramma.pro медиаменеджера.

О закрытии проекта «Дом-2» стало известно 18 декабря. Последний выпуск реалити-шоу выйдет в эфир 30 декабря.

После объявления о закрытии шоу в СМИ появились сообщения о том, что проект продолжит существование, но в другом формате. Среди прочих версий в Интернете обсуждается переход на телеканал «Пятница!».

Как сообщал NEWS.ru, ведущая «Дома-2» Ксения Бородина выложила в социальной сети несколько эмоциональных сторис, в которых раскритиковала бывших участников шоу, «позволяющих себе глумиться над проектом на фоне новостей о его закрытии». Телеведущая считает, что такие «критики» должны благодарить создателей реалити-шоу.

«Дом-2» впервые появился в эфире телеканала ТНТ в 2004 году. За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня и Нелли Ермолаева.