«Дом-2» продолжат выпускать: гендиректор уточнил данные о закрытии шоу

https://static.news.ru/photo/dda0c028-4151-11eb-9830-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/dom2

Генеральный директор «Дома-2» Александр Расторгуев прокомментировал сообщения о том, что шоу закрывается. По его словам, это не совсем так.

Он («Дом-2». — NEWS.ru) не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда, 31 числа. Ничего комментировать не буду — всё увидите в эфире, — цитирует топ-менеджера телеканал «360».

Телестройка впервые появилась в эфире в 2004 году. Директор ТНТ Роман Петренко рассказал, что за 16 лет с момента запуска информационное пространство претерпело значительные изменения. Место проекта займут пять программ в жанре стендап.

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru увидел продолжение проекта «Дом-2» и после закрытия. Кроме того, обсуждается переход «Дома-2» на новый телеканал.

За время существования «Дома-2» участие в шоу приняли несколько тысяч человек, его участники сыграли примерно 30 свадеб и родили 14 детей. Ведущими реалити были Ксения Собчак, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Самыми известными участниками стали Алёна Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева, Андрей Черкасов, Рустам Солнцев, Александра Харитонова, Елена Бушина, Наталья Варвина, Влад Кадони.

Участник «Дома-2» Роман Капаклы рассказал о возможных причинах закрытия проекта. По его словам, всему виной пандемия COVID-19 и введённые в связи с ней ограничения, писал NEWS.ru. Кроме того, ведущая Ольга Бузова прокомментировала закрытие «Дома-2» на телеканале ТНТ. По её мнению, телестройка изменила российское ТВ и оно уже не будет прежним.