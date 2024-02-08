Гей-клуб, паспорт Израиля, ЛГБТ: почему Моргенштерну закрыли въезд в ОАЭ

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Моргенштерн

Рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) запретили въезд в ОАЭ. По словам музыканта, причиной такого решения стало интервью Ксении Собчак, но сейчас появились и другие версии. За что на самом деле рэперу запретили въезд в ОАЭ и где он сейчас?

Почему Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ

Telegram-канал «Диана Сплетни Live» сообщил со ссылкой на собственные источники, что «первой и главной причиной стала подача им документов в американское посольство в Эмиратах на визу, где он указал себя как члена LGBTQ++ Community», то есть указал на принадлежность к сообществу ЛГБТ+ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Кроме того, по информации канала, Моргенштерн «стал завсегдатаем гей-клуба». Как пишет «Диана Сплетни Live» речь идет о заведении для экспатриантов в черте дубайского курорта Шардже.

Канал уточняет, что в рамках официального документооборота информация никогда не фигурировала. Журналисты предполагают, что за счет ЛГБТ-пометки Моргенштерн решил усилить позиции для получения американской визы через агентство, из-за чего информация просочилась в Сеть.

Второй и решающей каплей для властей ОАЭ стало желание рэпера получить израильский паспорт, отмечает канал. Журналисты выяснили, что Моргенштерн сделал запрос на установление своих корней в офис частной компании, аккредитованной при консульстве Израиля в Дубае. Для подачи документов он обратился к посреднику, а именно, к одному из своих адвокатов. Итогом манипуляций стал запрет на въезд в ОАЭ.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Моргенштерн

Что говорил Моргенштерн о запрете на въезд в ОАЭ

В ноябре 2023 года Telegram-канал Mash сообщал, что власти ОАЭ внесли Моргенштерна в черный список после его интервью Собчак. В беседе с телеведущей музыкант указывал, в частности, что ему легко обходить установленные правительством Эмиратов ограничения.

Как указывал Telegram-канал, 10 ноября в дубайском клубе Billionaire должен был состояться концерт Моргенштерна, однако мероприятие сорвалось за несколько часов до его начала. По данным Mash, отмена шоу произошла после звонка службы безопасности Дубая в администрацию клуба.

Певец заявил, что после интервью Собчак его не пустили в Дубай, хотя он никогда не нарушал местные законы, не делал со сцены никаких политических заявлений, а его бизнес продолжал приносить государству доход.

По словам Моргенштерна, Объединенные Арабские Эмираты стали для него вторым домом, к которому он испытывает самые теплые чувства из-за царящих там свободы, справедливости и безопасности. Официального обоснования запрета Моргенштерн, как он подчеркнул, так и не получил.

«Власти ОАЭ закрыли музыканту въезд в Дубай еще до Нового года, а точнее, после его интервью журналистке Ксении Собчак, которое было опубликовано в российских СМИ в ноябре 2023 года. Поводом для такой радикальной меры стал донос неизвестного (в кавычках) доброжелателя в правоохранительные органы Дубая», — заявлял адвокат музыканта Сергей Жорин.

Где сейчас Моргенштерн

Продюсер Павел Рудченко в разговоре с NEWS.ru предположил, что рэпер после изгнания из ОАЭ может последовать примеру актера Алексея Панина и попытаться обосноваться в США. Он исключил Европу как возможный вариант, отметив, что там активно развивается русофобия.

В конце января стало известно, что рэпер перебрался на Бали. Там он намерен временно задержаться, пока оформляется виза в США.

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