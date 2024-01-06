Где заработает Киркоров: что известно о планах участника «голой» вечеринки Woman: после отмены концертов в России Филипп Киркоров выступит в Дубае

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Филипп Киркоров

Портал Woman.ru написал, что народный артист России Филипп Киркоров даст несколько выступлений в Дубае на фоне отмены его концертов на родине. По информации издания, 6 января у артиста запланировано шоу в месте Chalet Berezka. Что известно о планах участника «голой» вечеринки, которую в разгар СВО организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева?

С кем ожидается концерт Киркорова

Как сообщает Woman.ru, Киркоров будет давать концерт вместе с шансонье Михаилом Шуфутинским. Портал уточил, что незадолго до скандала с «голой» вечеринкой певцы записали совместную песню, которую представят публике в Дубае.

При этом, по данным 78.ru, Киркоров потерял 50 млн рублей из-за «отмены» после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Его вырезали из «Голубого огонька», «Песни года», «Зимнего Show» и «Ночи сбывшихся надежд». Эти шоу должны были принести ему 30 млн рублей.

Помимо этого, артист должен был дать концерты, за которые получил бы 20 млн рублей. Есть вероятность, что несколько выступлений, запланированных на январь, тоже не состоятся (еще 10 млн рублей).

«Киркоров, по слухам, несет „королевские убытки“. Из-за отмененных новогодних мероприятий певец потерял минимум 50 млн рублей. Отменены и два больших концерта. Они должны были принести ему около 20 млн рублей. Для любого человека, даже такого уровня, как Киркоров, 50 млн — колоссальная сумма. А учитывая то, что певец содержит штат из танцоров, обслуги, музыкантов и других людей, такие потери больно бьют по карману», — сообщал источник.

Официального подтверждения этого от Киркорова не было.

Также после скандала российский исполнитель сделал себе две татуировки. 3 января сообщалось, что музыкант набил себе жука-скарабея на тыльной стороне ладони. Изображение приносит удачу своему владельцу и символизирует перерождение и просветление. Через несколько дней выяснилось, что на пальцах руки Киркорова появилось еще слово king («король»).

Сколько потеряла Собчак после «голой» вечеринки

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак потеряла около 15 млн рублей после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. В своем Telegram-канале она написала, что деньги — не главное. Важнее всего, по ее словам, делать выводы и проявлять человечность по отношению к тем, кто допустил ошибку.

«Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий. Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают. Но важно делать выводы, проявлять человечность и не травить упавших», — заявила Собчак.

За что снова задержали Vacio

Рэпера Николая Васильева (Vacio), который был на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой в одном носке на гениталиях, повторно задержали, сообщил Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

По информации канала, материалы дела в отношении Васильева зарегистрировал Лефортовский суд Москвы, который ранее назначил артисту 15 суток ареста.

«Вчера Васильев должен был выйти на свободу после 15 суток административного ареста, но сразу после выхода снова был задержан. Сейчас находится в отделении полиции. Источник „Осторожно Media“ сообщил, что позже музыканта ждет новый суд. Статья та же, что и в прошлый раз — мелкое хулиганство», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», Vacio обвинили в хулиганстве по ч. 2 20.1 «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти».

Ксения Собчак также обратила внимание, что Анастасия Ивлеева, которая организовала «голую» вечеринку в клубе «Мутабор», уехала из России, «потому что тоже опасается последствий».

Однако Ивлеева опубликовала в авторском Telegram-канале видео, где опровергла слухи о том, что она покинула РФ и улетела в Дубай. Телеведущая заявила, что сейчас находится в Санкт-Петербурге, где с близкими будет праздновать Рождество.

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