«Где погоны?»: Собчак в военном френче сравнили со Сталиным Образ Собчак в военном френче сравнили с костюмом Сталина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала новый выпуск YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором появилась в военном френче защитного цвета с белым ремнем на талии. Поклонники сравнили образ журналистки с костюмами Мао Цзедуна и Иосифа Сталина, отметив, что одежда также могла достаться ей от телеведущего Владимира Соловьева, фирменным стилем которого является пиджак в стиле милитари.

Костюм Соловьева перешел по наследству, переданный тому от Сталина. Где ваши погоны, Ксения? — прокомментировала видео подписчица Елена Туркина.

Зрительница Лена поинтересовалась, в каком звании находится Собчак и можно ли называть ее «товарищ майор». Пользовательница Марина сравнила образ телеведущей с персонажем Людмилы Прокофьевны в фильме «Служебный роман» в исполнении Алисы Фрейндлих. Поклонница Наталья отметила, что костюм Собчак выглядит странно и непривычно.

Ранее Собчак подвергли критике за изменившуюся форму губ в ее новом видео. Некоторые поклонники предположили, что журналистка стала жертвой неудачной пластической операции, из-за чего ее верхняя губа приподнялась. Пользователи отметили, что на ранних фото губы Собчак имели другую форму.

До этого сообщалось, что после интервью Собчак правительство ОАЭ внесло российского исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Через сутки после беседы артиста с Ксенией Собчак без объяснения причин был отменен его концерт в клубе Billionaire в Дубае, причиной могли стать признания Моргенштерна в том, что он обходит местные законы и запреты.