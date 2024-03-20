Газманов высказался об идее включить его песни в школьную программу Олег Газманов назвал большой честью включение его песен в школьную программу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Газманов

Певец Олег Газманов считает большой честью возможное включение его песен в школьную программу, сообщает «360». В беседе с изданием исполнитель выразил надежду, что его произведения будут полезны России.

Если мои песни и особенно мои стихи из песен будут в школьных программах, то для меня это, конечно, будет большой честью и признанием. На моих концертах я вижу не только молодежь и пожилых людей, ко мне приходят очень много детей, и они поют практически весь мой репертуар, — рассказал артист.

Он отметил, что в пионерских и комсомольских песнях его детства прославлялись любовь к Родине, отвага и честь и многие другие «нравственные и хорошие» вещи. Певец высказал мнение, что сегодня обществу этого не хватает, и выразил надежду, что его песни и стихи будут полезны для страны.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал дополнить школьную программу по музыке дополнить композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе SHAMAN (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева. Идею поддержало Минпросвещения РФ.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, в свою очередь, отметил, что тексты песен SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ», по большей части являются здравыми и полезными для российских школьников. По словам парламентария, речь идет исключительно об их содержании.