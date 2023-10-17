Газманов рассказал, сколько заработал денег на первом концерте Газманов заявил, что получил 60 рублей за первый концерт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народный артист России Олег Газманов завил на встрече, приуроченной к 55-летию творческой деятельности, что за свои первые концерты получал 60 рублей. По его словам, это были хорошие деньги, так как инженер в те времена зарабатывал 120 рублей.

Я играл с группой «Атлантик» в Калининграде. Играли в Доме культуры рыбаков на танцах. Я получал хорошие деньги — 60 рублей. Инженер тогда получал 120. Это были хорошие деньги, — рассказал он.

Газманов отметил, что на эти средства он покупал аппаратуру. Заработка хватало на многое, пока он не женился, иронично заметил музыкант.

Также Газманов сообщил, что владеет двумя квартирами за рубежом — в Латвии и Италии. Однако сейчас они находятся в замороженном состоянии, поскольку его не пускают в страны Евросоюза. Тем не менее это его не расстраивает. Певец назвал эту ситуацию сопутствующими потерями.

Также Газманов рассказал, что не намерен прекращать работу над новыми песнями, несмотря на санкции. По его словам, введение ограничений вдохновляет его.

Ранее Газманов заявил, что в России много талантливых певцов, но для них мало репертуара. Молодым исполнителям не хватает песен, отвечающих духу времени, считает музыкант. Он также отметил, что нужно менять ситуацию на российских радиостанциях, потому что на них не включают песни, которые слушают в зоне СВО.