https://static.news.ru/photo/bea037a8-41ac-11ea-be1b-fa163e074e61_660.jpg Олег Газманов Фото: oleggazmanov/instagram.com

Советский и российский певец Олег Газманов в конце отпуска на Мальдивах решил порадовать подписчиков. 68-летний музыкант станцевал в плавках и потом прыгнул в бассейн.

Привык уже к утренним танцам и бассейне на улице! ЗАВТРАВМОСКВУУУУ!!! — написал исполнитель на своей официальной странице в Instagram.

Поклонники Газманова сравнили кумира с итальянским блогером Джанлукой Вакки, который в свои 52 года постоянно выкладывает видео с курортов, вечеринок и путешествий. По их словам, российский музыкант выглядит намного лучше, несмотря на разницу в возрасте.

Джанлука отдыхает, когда зажигает Газманов!

Молодец Олег! Респект вам! У нас свой Джанлука есть.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и певица Ольга Бузова устроила тайный девичник перед свадьбой. По предварительной информации, звезда собралась замуж за блогера Давида Манукяна. Пара недавно официально объявила о своих отношениях, хотя поклонники Бузовой уже давно высказывали предположения по поводу этого романа звезды.

Также сообщается, что во время совместного отдыха в Таиланде Манукян сделал певице предложение руки и сердца. И она ответила согласием.