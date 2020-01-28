Поклонники Газманова сравнили кумира с итальянским блогером Джанлукой Вакки, который в свои 52 года постоянно выкладывает видео с курортов, вечеринок и путешествий. По их словам, российский музыкант выглядит намного лучше, несмотря на разницу в возрасте.
Молодец Олег! Респект вам! У нас свой Джанлука есть.
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и певица Ольга Бузова устроила тайный девичник перед свадьбой. По предварительной информации, звезда собралась замуж за блогера Давида Манукяна. Пара недавно официально объявила о своих отношениях, хотя поклонники Бузовой уже давно высказывали предположения по поводу этого романа звезды.
Также сообщается, что во время совместного отдыха в Таиланде Манукян сделал певице предложение руки и сердца. И она ответила согласием.