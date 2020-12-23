Газманов показал редкое фото с женой и детьми

https://static.news.ru/photo/d5b3bbfa-451f-11eb-9f22-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinagazmanova/instagram.com

Музыкант и певец Олег Газманов на своей официальной странице в социальной сети обнародовал красивый зимний снимок. На фото запечатлён сам артист, его супруга Марина Муравьёва, дочь Марианна и сын Филипп. Старший наследник певца Родион Газманов в кадр не попал.

На снимке видно, что артист, его супруга и дочь зимой носят тёплые шапки. И только Филипп решил надеть кепку в такое холодное время. Газманов в подписи к посту иронично прокомментировал внешний вид сына.

Когда вместо шапки взял кепку и уши мёрзнут, — написал артист в Instagram.

Муравьёва в комментарии к посту добавила, что Филипп, которому сейчас 23 года, не так давно съехал от родителей. Теперь парень наслаждается свободой и самостоятельностью, нарушая предписанные взрослыми правила.

Известно, что Филипп был усыновлён Газмановым. Биологическим отцом молодого человека является первый муж Муравьёвой, брат знаменитого бизнесмена и мошенника Сергея Мавроди Вячеслав.

Как ранее передавал NEWS.ru, Газманов высказался о матерных стихах Сергея Шнурова, которые тот часто посвящает своим коллегам по сцене. По мнению артиста, неэтично осуждать других людей.

Он добавил, что так поступать — «не по-пацански».