Газманов ответил, завершит ли карьеру из-за политической деятельности Баллотирующийся в МГД Родион Газманов не собирается завершать творческую карьеру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец и музыкант Родион Газманов

Певец и музыкант Родион Газманов в разговоре с NEWS.ru заявил, что не собирается завершать творческую карьеру из-за политической деятельности. Исполнитель подчеркнул, что огромное количество общественных мероприятий не повлияет на его вдохновение. Газманов отметил, что ему хватит сил даже на запись нового альбома.

Творческую деятельность, конечно же, не прекращаю. Несмотря на огромное количество общественных мероприятий, и время, и вдохновение для новых песен есть. Более того, сил хватает на запись нового альбома. Думаю, что он увидит свет в позднем сентябре, — рассказал музыкант.

Родион Газманов ранее выдвинул свою кандидатуру в Московскую городскую думу. Он баллотируется от партии «Единая Россия». Пакет документов для участия в предварительном голосовании «Единой России» артист подал в апреле. Певец участвует в избирательной кампании впервые, но признается, что настроен крайне оптимистично.

Ранее Газманов заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева продолжает занимать особое место на российской эстраде. По словам музыканта, композиции певицы являются «краеугольным камнем» культуры РФ. Он отметил, что необходимо уметь разделять творчество звезд и их позиции.