Газманов назвал любимую песню из своего репертуара Газманов назвал песню «Последний ветеран» самой любимой из своего репертуара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олег Газманов

Российский певец Олег Газманов назвал песню «Последний ветеран» самой любимой из своего репертуара. Композицию можно найти в соцсетях, рассказал исполнитель на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые». Мероприятие проходит в Музее Победы. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в таком же ключе можно отметить песню «Танки».

Моя самая любимая песня — это крайняя песня. Крайняя песня вышла вчера. Вы уже можете зайти ко мне в соцсети, увидеть эту песню. Она называется «Последний ветеран». Я скажу почему. Это вот самый любимый ребенок, который только что родился. Он еще беспомощный, не знаешь его историю, то есть не знаешь его будущее, — объяснил Газманов.

Остальные песни уже «настолько взрослые», что живут самостоятельно, отметил исполнитель. По его словам, он не верит, что сочинил их, так как композиции уже принадлежат людям, которые их поют.

Еще у меня песня до этого была предыдущая, буквально тоже недавно вышла, песня «Танки». Это самая моя боевая, — подчеркнул певец.

Ранее сообщалось, что Газманов в последний момент выскочил из студии для фотосессий в Москве, где вспыхнул пожар. По словам помощницы музыканта, там у его команды должна была пройти съемка, приуроченная ко Дню Победы. Как отметил сам Газманов, в результате возгорания никто из членов его команды не пострадал.