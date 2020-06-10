Газманов хочет судиться из-за фейковой публикации о его больных суставах

https://static.news.ru/photo/e27c8f92-ab28-11ea-b9f8-fa163e074e61_660.jpg Олег Газманов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обратиться в правоохранительные органы пообещал российский певец Олег Газманов после того, как наткнулся в Интернете на публикацию под заголовком: «Чтобы быть в России патриотом, нужно иметь отменное здоровье! Лечащий врач Олега Газманова посоветовал певцу никогда больше не лечить суставы в России!», которая, как он понял, была размещена на новостном портале «Медуза». Звезда российской эстрады заявил об этом в семиминутном обращении Instagram.

При этом Газманова больше всего возмутил тот факт, что в ненастоящем интервью артист жалуется на здоровье. В ответ на это артист, который всегда славился своей отличной физической подготовкой отметил, что суставы у него ни разу в жизни не болели, интервью порталу он никогда не давал, а в больнице, где он наблюдается, вообще все прекрасно.

Я могу сейчас вам сто раз присесть примерно, да? Я для своего возраста, а мне 68 лет, прекрасно сохранился, я считаю«. Музыкант подчеркнул, что суставы у него ни разу в жизни не болели, интервью «Медузе» он никогда не давал, а в соседней больнице, куда он ходит, вообще все прекрасно.

В конце интервью Газманов пригрозил запретить «Медузу» и «защитить российский народ».

Хочу обратиться к правоохранительным органам. Ну когда вы будете реально защищать наше население от мошенников? Не все такие люди, которые могут дотошно докопаться, что это не моя статья. Вот это издание «Медуза», да? Ну сколько можно терпеть вот это на нашей российской территории? Я точно не знаю, но, по-моему, оно вообще из-за границы вещает. Ну оградите наше население от этого ужаса, — призвал Газманов.

В ответ на это портал, на котором, якобы появилось интервью с артистом объяснил, что сайт и статья действительно стилизованы под их старый дизайн, а комментарии пользователей, которые есть у мошенников, у «Медузы» давно отключены.

Как писал NEWS.ru, ранее дочь Олега Газманова Марианна успешно сдала экзамены за девятый класс в Риме. Шестнадцатилетняя девушка получила диплом, сдав ОГЭ.