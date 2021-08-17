Гарри и Меган пойдут против королевских традиций на крестинах дочери

Принц Гарри его супруга — актриса Меган Маркл — даже не пытаются восстановить нормальные отношения с монаршей семьёй Великобритании. Скоро они открыто пойдут против королевских традиций на крестинах дочери — обойдутся без придворных условностей, передаёт портал The Mirror.

По информации издания, обряд проведут на родине Маркл — в американском штате Калифорния. Имена крёстных Лилибет-Дианы до сих пор держат в секрете. Родню из Лондона на церемонию пока никто не приглашал .

Сассексы заявили, что намерены делать всё по-своему, и постоянно это доказывают, — добавил королевский эксперт Ричард Фицуильямс.

Он подчеркнул, что и первенца Арчи принц с Маркл крестили по-своему. Королева Елизавета II также не принимала участие в обряде, а имена крёстных не разглашались до последнего момента. Кроме того, мероприятие не транслировали по ТВ. Не пустили на него и прессу, даже сотрудников печатных изданий. Спасло ситуацию от скандала то, что священное таинство организовали в одной из часовен Виндзора, как и полагается.

Накануне принц Гарри начал писать мемуары, черновики которых он передаст в издательство уже этой осенью. При этом известно, что герцог Сассекский уже получил аванс — $27 млн. Королевский комментатор Даниэла Эльзер отметила, что за хороший гонорар от Гарри, судя по всему, издательство ждёт от принца «грязное бельё» монаршей семьи.

Ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и Маркл планируют запустить совместный проект на стриминговом сервисе Netflix. Он расскажет о благотворительной работе Кейт и её вкладе в эту область.