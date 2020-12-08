Гарри Галкин очаровал поклонников образом «Маленького принца»

https://static.news.ru/photo/d896391a-3976-11eb-b0f6-fa163e074e61_660.jpg Гарри Галкин Фото: garri_galkin/instagram.com

Дети 72-летней Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой и её 44-летнего мужа юмориста Максима Галкина одни из самых популярных малышей в стране. Каждая публикация фотографий близнецов в Instagram их родителей вызывает восторг у фолловеров. Однако на этот раз фанатская группа разместила архивный снимок Гарри Галкина, который вызвал неподдельное умиление у поклонников звёздной пары.

Гарри и Лиза Галкины родились в 2013 году, и с этого дня за их жизнью следят и фанаты Пугачёвой и её супруга, и журналисты. Фанаты решили напомнить, каким мальчик был ещё несколько лет назад и нашли старую фотографию. На ней Гарри в образе «Маленького принца» в костюме цвета марсалы смотрит в объектив. Кадр получился очень нежным и не смог оставить равнодушными подписчиков группы.

Пугачёва во время пандемии предпочитает вместо светских тусовок проводить время с семилетними близнецами и мужем. Недавно он сфотографировал семью во время отдыха. Гарри, уютно устроившись на диване, наслаждается массажем ног, который ему делает мама, а сестра в этот момент обмахивает его подушкой.

Дети Примадонны и юмориста Максима Галина вызвали бурную реакцию подписчиков, сыграв в футбол золотым мячом. Короткое видео опубликовано в Instagram. Близнецы гоняют мяч, и Гарри случайно «забивает гол» по ноге сестры. Лиза смеётся и называет брата «трухлявой головой». Это и поразило пользователей, отметивших, насколько дружными растут наследники певицы, сообщал NEWS.ru.