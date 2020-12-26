Гарику Харламову нашла невесту певица из группы «Фабрика»

https://static.news.ru/photo/6d518e1c-4749-11eb-9a10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский комик Гарик Харламов, объявивший летом о разводе со своей женой, актрисой Кристиной Асмус, находится в поисках новой любви. По крайней мере, такое впечатление складывается во время просмотра эфиров Comedy Club, в которых данная тема регулярно педалируется. Ранее юморист сделал предложение певице Юлии Зиверт. На этот раз Харламова «поженили» участницы группы «Фабрика».

Артистки из когда-то популярного коллектива стали гостьями шоу. В процессе разговора с ведущими по новой традиции была затронута тема одиночества Харламова после развода. Певица Мария Гончарук заметила, что внимательно следит за жизнью Гарика. Она отметила, что за ним надо приглядывать, а у неё самой есть хорошие свободные подруги. Например, девушка Алёна, также оказавшаяся в студии.

У меня такое ощущение, что я у Гузеевой. Но мне туда нельзя. Там Моргенштерн, — сказал на это Харламов.

Однако затем Гончарук добавила, что с юмориста и взять-то нечего, тем более что ему стоит скинуть пару лишних килограммов.

После развода Гарика дела у комика пошли в гору. В данный момент пара уже мирно договорилась об алиментах для дочери Анастасии и делит имущество. По данным СМИ, квартира в центре Москвы остаётся у Харламова, а вот загородный дом на Рублёвке — у Асмус и дочери.

Как писал NEWS.ru, инициатором расставания с Харламовым была Асмус. Шоумен до последнего пытался сохранить брак. Адвокат девушки Марина Дубровская отметила, что во время бракоразводного процесса актёр пытался наладить отношения с супругой, но Асмус приняла решение остаться друзьями ради дочери.