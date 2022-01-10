Гарика Харламова госпитализировали в Москве

Шоумен Гарик Харламов госпитализирован с высокой температурой в Москве. Он сам опубликовал в Instagram видео, где он лежит под капельницей в больничной палате.

Харламов почувствовал недомогание пару дней назад. Он говорил, что кроме коронавируса ещё есть множество болячек типа ангины или гриппа. Однако свой диагноз юморист называть не стал, а попытался отшутиться в присущей ему манере.

39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так всё, бред пошёл... не болейте! — пожелал подписчикам артист.

За Харламова не на шутку испугались его друзья, которые отметились у него в комментариях. Поклонники также пожелали артисту скорейшего выздоровления.

Между тем новая пассия актёра Катерина Ковальчук проводит время в одном из загородных комплексов Подмосковья. Актриса продолжает праздновать наступление Нового года, гуляет по лесу, сидит у камина с самоваром и игристым вином.

Ранее Гарик Харламов впервые рассказал, как на самом деле проходила его семейная жизнь с Кристиной Асмус. Артист в эфире YouTube-шоу «Ошуительное Хоу» признался, что в его семье кипели нешуточные скандалы и не обходилось без ругани.