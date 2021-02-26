Гарик Харламов рассказал об операции на спине

https://static.news.ru/photo/8c12d6e8-78d2-11eb-9a06-96000091f725_660.jpg Гарик Харламов Фото: garikkharlamov/instagram.com

Шоумен Гарик Харламов перенёс хирургическое вмешательство. По его словам, ему сделали операцию на спине.

О непростой ситуации со здоровьем он рассказал во время съёмок шоу Comedy Club на телеканале ТНТ, передаёт StarHit. Когда на сцену вынесли кресло, коллега Харламова по юмористическому цеху Павел Воля объяснил, что среди выступающих есть «старый человек, которому недавно прострелило спину».

Да, мне операцию сделали, — подтвердил Харламов.

Вдаваться в детали и раскрывать подробности 39-летний артист не стал. Он поспешил заполнить образовавшуюся тишину в зале и перевёл разговор в ироничную. «Давайте вернёмся к юмору. Всё хорошо», — объявил он о начале программы.

Ранее звезда Comedy Club признавался, что из-за малоподвижного образа жизни подорвал здоровье. По его словам, напасти были разные — от геморроя до камней в почках.

Недавно, как писал NEWS.ru, Харламов посвятил пост в Instаgram комику Александру Шаляпину, который, по некоторым данным, мог покончить с собой. Он назвал того человеком, «который дарил смех, не смог рассмешить самого себя».