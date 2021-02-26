Гарик Харламов рассказал об операции на спине

Шоумен Гарик Харламов перенёс хирургическое вмешательство. По его словам, ему сделали операцию на спине.
О непростой ситуации со здоровьем он рассказал во время съёмок шоу Comedy Club на телеканале ТНТ,
Да, мне операцию сделали, — подтвердил Харламов.
Вдаваться в детали и раскрывать подробности 39-летний артист не стал. Он поспешил заполнить образовавшуюся тишину в зале и перевёл разговор в ироничную. «Давайте вернёмся к юмору. Всё хорошо», — объявил он о начале программы.
Ранее звезда Comedy Club признавался, что из-за малоподвижного образа жизни подорвал здоровье. По его словам, напасти были разные — от геморроя до камней в почках.
Недавно, как писал NEWS.ru, Харламов посвятил пост в Instаgram комику Александру Шаляпину, который, по некоторым данным, мог покончить с собой. Он назвал того человеком, «который дарил смех, не смог рассмешить самого себя».