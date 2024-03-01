Харламов перечислил своих главных конкурентов в юморе Харламов считает Мусагалиева и Дорохова своими конкурентами в юморе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарик Харламов

Резидент и ведущий Comedy Club, шоумен Гарик Харламов назвал комиков Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова своими главными конкурентами в юморе. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что ему приятно слышать, когда его называют самым смешным человеком в стране.

Да есть один — Азамат Мусагалиев. <...> И Дорохов прекрасен! Да много кто, слушайте... Вон Иван Абрамов что устроил с залом сейчас на нашем шоу! Он великолепный, совершенно замечательный пародист и музыкант. Очень нравится мне, — отметил Харламов.

В то же время артист подчеркнул, что его сложно рассмешить. Он считает, что его восприятие юмора деформировано профессией. Однако Харламов уточнил, что ему нравится альтернативный юмор, к этому он отнес «Мойти Пайтон», Аркадия Аверченко, Даниила Хармса.

Ранее Гарик Харламов сообщил, что за несколько дней до своего дня рождения заболел пневмонией. По словам артиста, он переохладился, «выбегая полураздетым на мороз». Харламов отметил, что на время болезни некоторые развлекательные программы будут выходить без его участия.

До этого российская актриса Екатерина Ковальчук, известная зрителям по сериалам «Беспринципные» и «Министерство», рассказала о больших переменах в жизни, намекнув на расставание с Харламовым. Артистка опубликовала запись в соцсетях в честь своего 31-летия и заявила, что родилась заново. Актриса пожелала себе легкого пути на новом этапе жизни. Она сопроводила запись видеороликом, снятым на Гавайях.