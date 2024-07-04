«Гарик Гузеев»: в Сети высмеяли Харламова в женском парике Гарик Харламов опубликовал фотосессию в женском парике и с макияжем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Поклонники назвали комика Гарика Харламова плохой пародией на актрису Ларису Гузееву после публикации серии снимков в париках и с макияжем в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В описании фотосессии юморист отметил, что проходил кастинг на роль в сериале «Джокер», но проект уже закрыли, а вместе с ним «закрыли» и всех тех, кто хотел его снимать.

Гарик Гузеев и Роз Сябитов, ржу не могу, — написала в комментариях подписчица Джина Шиперштейн.

Поклонник Максим отметил, что Харламов в парике похож на актрису Марину Федункив. Комментатор Федор назвал комика «маминой подругой из Челябинска». Зритель Николай предположил, что в таком виде юморист может баллотироваться в президенты США.

Это моя классная руководительница Тамара Петровна и ее фото на паспорт, — пошутил Роман Попов.

Ранее Харламов опубликовал кадры с новоиспеченной супругой актрисой Катериной Ковальчук. На фото знаменитости предстали в халатах на фоне леса и бассейна. Известно, что 6 июня они сыграли свадьбу.

До этого Ковальчук показала подписчикам обручальное кольцо. На снимке девушка правой рукой касается большого букета розовых пионов. На безымянном пальце можно было заметить аккуратное украшение. Для Харламова этот брак стал третьим. Ранее он был женат на актрисе Юлии Лещенко, затем на Кристине Асмус.