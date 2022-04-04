Галустян возглавил концертную площадку в Екатеринбурге

Актёр Михаил Галустян возглавил концертную площадку «Театро Венециано» в Екатеринбурге, сообщает «КП-Екатеринбург». Она находится на пятом этаже торгового центра «Покровский Пассаж» в центре города. Галустян встретился с владельцами зала на прошлой неделе.

Мы приложим максимум усилий, чтобы эта роскошная, единственная в своём великолепии концертно-развлекательная и банкетная площадка Екатеринбурга получила новое дыхание в своем развитии и обновлении. Целей и задач у нас много. Первостепенная — вывести площадку на лидирующие позиции в регионе, — заявил глава компании «Империя Музыки» Табриз Шахиди.

По желанию заказчика и при наличии у него достаточных средств Михаил Галустян может сам провести мероприятие. Шахиди пообещал в зале лучшие концерты, светскую жизнь, уникальную аудиторию и топовых спикеров.

Ранее в преддверии Дня защитника Отечества в Москве прошёл дебютный показ фильма «Папы», в котором Михаил Галустян сыграл одну из ролей. В создании фильма приняли участие сразу пять режиссёров. Картина, разделённая на новеллы, рассказывает истории, объединённые единой темой — отношения отцов и детей и важность самой крепкой, родительской любви.