Михаил Галустян получил гражданство Армении

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Михаил Галустян

Актер Михаил Галустян получил гражданство Армении, сообщает издание News.аm. Отмечается, что шоумен намерен стать одним из первых жителей недавно построенного комплекса Parajanov Club House в Ереване.

Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении. Я шел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил, — заявил Галустян.

Ранее Галустян прокомментировал в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) инцидент на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда организаторы убрали наклейку с именем участницы от РФ Тамары Тансыккужиной, а затем унесли флаг прямо во время её партии с Натальей Садовской из Польши.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее опубликовал видео с Галустяном, который вернулся в образе телеведущего Жорика Вартанова. Политик не только порадовался возвращению артиста, но и по достоинству оценил его скетч по поводу немощи Джо Байдена. Комик несколько лет назад пародировал и самого Кадырова, выступив в его образе на юбилее КВН. Артист точно спародировал характерные жесты и походку главы Чечни, чем от души повеселил политика.