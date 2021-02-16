Галустян осудил Сабурова за критику денежных сборов в КВН

https://static.news.ru/photo/2b1d2bd4-7064-11eb-9afc-96000091f725_660.jpg Михаил Галустян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоумен Михаил Галустян осудил бывшего участника КВН, стендап-комика Нурлана Сабурова из-за его негативных высказываний в адрес КВН, а точнее критики системы взносов для участия в юмористическом проекте.

Галустян подчеркнул, что хорошо относится к Сабурову, но в данном случае тот не совсем понимает, о чём говорит.

Тогда другой схемы не было. Вот такая. Если хочешь, то приходишь и работаешь. Если он не кавээнщик, какого тогда он что-то оценивает? Если у него свой путь, ну и ради бога, — пояснил шоумен в интервью YouTube-каналу «Макарена».

Именно участие в КВН сделало многих людей знаменитыми и позволило начать карьеру в шоу-бизнесе. Однако, как считает Галустян, кто-то смог воспользоваться этим «трамплином» и прыгнуть вверх, а кто-то шагнул вниз.

Ранее актёр Константин Маласаев, известный как Никита из группы USB, опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы обсуждал размер своей зарплаты и сравнивал её с гонорарами резидентов Comedy Club Павла Воли и Гарика Харламова, сообщал NEWS.ru.