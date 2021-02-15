Галустян из страха отказался комментировать бой Хабиба

https://static.news.ru/photo/0ba3c2c0-6daa-11eb-9486-96000091f725_660.jpg Михаил Галустян Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Российский актёр и комик Михаил Галустян признался, что с ним связывались из UFC перед последним боем бойца Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. Ему поступило предложение комментировать выступление в «своей шуточной манере».

Но Галустян отказался, потому что побоялся.

На меня вышли из UFC и сказали, что хотят, чтобы я прокомментировал бой. Я говорю: «Окей. А вы хотите, чтобы я прям чумил?» Они: «Ну да», — рассказал он в YouTube-шоу «Макарена».

Он отметил, что, согласись он на эту работу, мог бы «нарваться на такой негатив». Актёр признал, что знает, с какой осторожностью спортсмены относятся к главным событиям в своей карьере, а Хабиб «особенно чутко».

В итоге юморист «был аккуратен», и отработал так, чтобы не мешать профессиональным комментаторам. Иногда даже шутил, но очень аккуратно, чтобы не уйти не в ту сторону.

Последний бой Хабиба Нурмагомедова состоялся в октябре 2020 года. Он одержал досрочную победу над Джастином Гэтжи, а после боя завершил карьеру.

Ранее российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, владелец лиги Eagle FC, оценил возможность своей схватки с Магомедом Исмаиловым, писал NEWS.ru.