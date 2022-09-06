Галкина заподозрили в тайных концертах в России

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Максим Галкин

Максим Галкин, возможно, дает тайные концерты в России или ведет мероприятия. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на мнение менеджера известного свадебного агентства.

По словам собеседника издания, Галкин должен был вести в России свадьбу, однако его заменили, хотя он мог прилететь на родину на частном самолете клиентов.

Возможно, что какие-то мероприятия он ведет в России и сейчас. Но об этом узнать теперь сложно. Теперь и звезды, и заказчики ставят условие гостям — ничего не снимать и не публиковать в соцсетях, — пояснил свадебный менеджер.

Эксперт отметил, что над готовыми видео и фото, которые молодожены получают после свадьбы, сейчас работают профессионалы — и с условием не публиковать в соцсетях. Крайне редко гостей даже заставляют сдавать на входе сотовые телефоны. Что касается публичных мероприятий, то их сейчас не более 30% от общих заказов очень богатых людей.

Галкин после того, как озвучил свою антипатриотичную позицию, растерял в России большую часть частных заказов, утверждает издание. Однако быстро заменил их на аналогичные заработки за рубежом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил свои слова о юмористе и телеведущем Максиме Галкине, которому «явно с нами не по пути». Он подчеркнул, что в Кремле расходятся во мнениях с артистом, который ранее допускал «антироссийские заявления».