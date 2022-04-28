Галкина заменили в шоу «Сегодня вечером» на Первом канале

Максим Галкин / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский телеведущий Максим Галкин, по некоторым данным, покинул телепроект «Сегодня вечером» на Первом канале, сообщает StarHit. При этом неизвестно, кто станет новым ведущим, сменившим пародиста. Съёмки проекта возобновились после нескольких месяцев паузы.

Как отмечает издание, передача с участием шоумена в течение месяцев была приостановлена, лишь недавно выпуски «Сегодня вечером» продолжили снимать. При этом Галкин в съёмках в Останкино участия не принимал, пишут в СМИ.

Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернётся формат с двумя или вообще несколькими ведущими, — пояснил источник изданию.

По некоторым данным, шоу, ведущим которого был на протяжении пяти лет Галкин, будет выходить уже без его участия. Завершение съёмочного процесса планируется в ближайшее время, его готовят к показу для зрителей уже к 9 Мая.

В настоящий момент сведений о том, кто станет новым ведущим телепроект «Сегодня вечером», нет.

Ранее журналист Сергей Соседов заявил NEWS.ru, что критикующих спецоперацию на Украине и уехавших из России юмориста Максима Галкина и актрису Чулпан Хаматову «нужно заклеймить и поставить на место». Он призвал зрителей бойкотировать Галкина и Хаматову и не ходить на их выступления.