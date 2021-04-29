Галкин «засветил» ненакрашенную Пугачёву во время ужина

Российский телеведущий и актёр Максим Галкин показал скромный ужин своих детей Лизы и Гарри и случайно во время съёмок перевёл камеру на супругу Аллу Пугачёву. Примадонна была без макияжа и что-то подъедала, пока дети наслаждались макаронами с овощами.
Сам Галкин
Но это не первый раз, когда Галкин «засвечивает» свою жену. До этого он, например, опубликовал кадры с подвыпившими Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле после застолья на традиционном музыкальном фестивале в Юрмале «Лайма. Рандеву».
На ролике Алла Пугачёва и её подруга Лайма Вайкуле долго не могут выговорить фразу «фестиваль подошёл к концу», а затем признаются, что немного выпили во время застолья, организованного в честь мероприятия.
Ранее NEWS.ru писал, что российской певице Алле Пугачёвой 15 апреля исполнилось 72 года. Поклонники не устают восхищаться её талантом и стилем, а также красотой и привлекательностью. На счету артистки пять браков и несколько бурных романов.