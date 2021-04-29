Галкин «засветил» ненакрашенную Пугачёву во время ужина

https://static.news.ru/photo/a7c78012-a935-11eb-8303-96000091f725_660.jpg Фото: maxgalkinru / instagram.com

Российский телеведущий и актёр Максим Галкин показал скромный ужин своих детей Лизы и Гарри и случайно во время съёмок перевёл камеру на супругу Аллу Пугачёву. Примадонна была без макияжа и что-то подъедала, пока дети наслаждались макаронами с овощами.

Сам Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях своих детей. Например, сын любит перчить еду, а Лиза не усердствует со специями. Пугачёва в конце ролика в сторис призналась, что любит орешки.

maxgalkinru / instagram.com

Но это не первый раз, когда Галкин «засвечивает» свою жену. До этого он, например, опубликовал кадры с подвыпившими Аллой Пугачёвой и Лаймой Вайкуле после застолья на традиционном музыкальном фестивале в Юрмале «Лайма. Рандеву».

На ролике Алла Пугачёва и её подруга Лайма Вайкуле долго не могут выговорить фразу «фестиваль подошёл к концу», а затем признаются, что немного выпили во время застолья, организованного в честь мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал, что российской певице Алле Пугачёвой 15 апреля исполнилось 72 года. Поклонники не устают восхищаться её талантом и стилем, а также красотой и привлекательностью. На счету артистки пять браков и несколько бурных романов.