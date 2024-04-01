Галкин заскучал по Первому каналу: вернется ли он в Россию?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что скучает по Первому каналу. По какой программе ностальгирует артист в своих социальных сетях, вернется ли он в Россию?

Что Галкин сказал о Первом канале

1 апреля шоумен написал в своих социальных сетях, что с благодарностью вспоминает годы работы на шоу «Лучше всех!». Программу артист считает лучшей передачей на российском телевидении. Галкин рассказал, что с большим удовольствием пересматривает фрагменты шоу, и пообещал делиться с подписчиками и поклонниками вырезками из программы в своих социальных сетях.

Телеведущий поблагодарил команду, которая работала над созданием программы, в том числе креативного продюсера, авторов, редакторов, техников и специалистов по световому и звуковому оборудованию. Всем причастным к шоу «Лучше всех!» Галкин передал пламенный привет.

«Ваня Ургант и Максим — лучшие разговариватели с детьми на ТВ», — написала одна из подписчиц Галкина.

«Эта передача была интересной, когда был Максим ведущим, а сейчас она не интересна, перестала смотреть!» — добавила другая.

«Лучший ведущий этой передачи! И никто его его не заменит! Я уже не смотрю без него эту передачу», — поддержала третья.

Кто сейчас ведет шоу «Лучше всех!»

Новой ведущей детского шоу талантов «Лучше всех!» на Первом канале стала Жанна Бадоева. В начале марта она признала, что ее стиль ведения программы отличается от подхода Галкина, однако это нельзя считать его преимуществом. Бадоева подчеркнула, что негативно относится к подражанию кому-либо.

«Я совершенно другая: иначе говорю, иначе реагирую. Мы отличаемся максимально. И это норма. <...> Когда люди говорят, что кто-то хороший, а кто-то плохой, — это всего лишь эмоции, оспорить которые невозможно. Почему каждый зритель должен меня любить? Я понимала: могу и буду работать так, как я умею», — заявила журналистка.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Жанна Бадоева

Бадоева добавила, что не будет подражать никому, даже если ей нравится, как работает человек. Она призналась, что когда принимала приглашение работать в проекте, то «в облаках не витала», поэтому была готова к волне хейта и бесконечным сравнениям в пользу своего предшественника.

Вернется ли Галкин в Россию

В октябре прошлого года первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов предположил, что Галкин, его супруга народная артистка СССР Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри вернутся на родину, если по каким-то причинам в России им станет лучше и заманчивее, чем на Кипре. По его словам, целая плеяда звезд поступает таким образом, потому что для них личный комфорт и деньги важнее всего остального, однако Примадонну и шоумена мало кто будет встречать с распростертыми объятиями на родине.

«Было удобно в Израиль — поехали в Израиль, в Израиле стало горячо. Сначала заявили, что пойдут воевать, потом выяснилось, что воевать надо будет долго и серьезно, и поехали на Кипр. Я не сомневаюсь, что, если в России для Пугачевой и Галкина по каким-то причинам станет лучше и заманчивее, чем на Кипре или где-то еще, они приедут сюда, даже будут стараться. Но встречать их с распростертыми объятиями — это уже второй вопрос», — считает Шолохов.

В середине марта продюсер и бывший муж Пугачевой Евгений Болдин высказал мнение, что спустя некоторое время россияне смогут простить Примадонну, уехавшую за границу, однако Галкин, скорее всего, получить прощение не сможет.

«Алла всегда была патриоткой. Я думаю, она вернется. Аллу Борисовну простят [в России]. Со временем. Многих не простят. Галкина, Валерия Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже не простят», — полагает Болдин.

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