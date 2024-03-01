Галкин назвал артистов, которые вошли в патриотичный кооператив «Судорога» Галкин высмеял Лепса, Долину и Газманова, назвав их кооперативом «Судорога»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на концерте в США назвал звезд российской эстрады кооперативом «Судорога». Так, юморист пошутил над Российской музыкальной ассоциацией, в которую входят Григорий Лепс, Олег Газманов, Надежда Бабкина и Лариса Долина.

В своей речи супруг 74-летней Аллы Пугачевой обратил внимание, что в ассоциацию входят артисты старше 70 лет, поэтому и логичнее было бы назвать общество «кооперативом Судорога». При этом артист сказал, что он не относится к эйджистам (не дискредитирует людей по возрасту).

Также на концерте Галкин пошутил над SHAMAN. Он назвал певца талантливым исполнителем, однако высмеял патриотическое направление его творчества. Юморист пошутил, что вместо песни «Встанем» SHAMAN исполнит «Сядем» на суде в Гааге.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Галкин может лишиться замка в подмосковной деревне Грязь, где он проживал со своей супругой Аллой Пугачевой до отъезда из России. По информации канала, соответствующее обращение поступило в Генпрокуратуру после принятия нового закона о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ.

Mash сообщил, что в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По данным канала, во время концертов за границей Галкин обвиняет российскую армию в преступлениях на Украине, в случае если при проверке Генпрокуратуры будут выявлены нарушения, то у шоумена могут конфисковать его недвижимость по закону, принятому 14 февраля.